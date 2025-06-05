Orhan Bursalı: Şu aşamada iktidardan geri çekilme beklemek abesle iştigaldir

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Evet iktidar CHP’ye yönelik operasyonlarını nereye kadar götürebilir? “Sen millet mitinglerini sürdürürsen ben de operasyonları sürdürürüm” mü?

İktidar böyle bir pazarlık kapısı mı açıyor? Ver Ekrem’i, seni rahat bırakayım mı? Cumhurbaşkanı geçen ay sanki böyle bir kapı açar gibi oldu. Ama bu kapının kapalı olduğu görüldü. Bir şahlanış yakalayan CHP/Özgür Özel’in ve CHP’lilerin, haklı, meşru, ahlaki ve siyasi üstünlüğü ele geçirdiği bir siyasi ortamda böyle bir pazarlık aklının ucundan bile geçmez.

Evet nereye kadar gidebilir Saray ve adamları?

Şüphesiz belediye operasyonları ile meşruluk sınırları zaten rakip cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun tutuklanması ile aşılmıştı. Sözde hukuki/yargısal kılıf altında sürdürülen operasyonlar inandırıcılıklarını seçmen kitlesi nezdinde de tamamen kaybetmiş durumda.

Konda’nın son anketi, cumhurbaşkanının yeniden seçilmesinin Türkiye için iyi olmayacağını düşünenlerin oranını yüzde 70 veriyor. Cumhurbaşkanı seçimi konusunda ise Erdoğan yüzde 30, İmamoğlu yüzde 40 alıyor. Silivri’de henüz seçilmemiş bir cumhurbaşkanı yatıyor.

Bu açıdan bakıldığında aslında bu operasyonların giderek Saray’ın aleyhine sonuçlar doğurduğu görülmesine rağmen, bir yerde operasyonları kesmeleri beklenir değil mi?

Tam tersine, son operasyonda, seçilmiş belediye başkanlarına ve belediyelerin bürokratlarına karşı Nazi toplama kamplarını çağrıştırır şekilde onur ve kişiliklerine yönelik görüntülerin servis edilmesi de CHP’ye karşı korkunç bir kin ve intikam duygularının hepsini sardığını göstermekte.

Biz nasıl olur da kaybederiz, düşüncesi, uzun yıllar iktidarda olmanın damarlara şırınga ettiği güç zehrinin sonucudur.

Şu aşamada iktidardan geri çekilme beklemek abesle iştigaldir.

Bu yol onları nereye götürecek, görmek istiyorlar. Şimdi geldikleri noktayı planladıklarını sanmıyorum. Girilen yolun niteliği durmalarını gerektirecek gibi değil.

Orhan Bursalı’nın yazısı