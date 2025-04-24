Orhan Bursalı: Siz nasılsa sırça köşklerinizde sağlam yaşıyorsunuz, milletle halkla ne ilginiz var

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Büyük Marmara depremi için ön işaretini çaktı Marmara fayı. Onun kollarından birinde veya merkezinde, deprembilimcilere göre Kumburgaz kırılması olduğu söyleniyor. 6.2 ile tüm İstanbul’da ve Marmara’ya yakın tüm kentlerde yaşandı. Herkes farklı deneyimledi: Zeminine, apartmanına, yakınlığına, insan psikolojisine göre.

Tek bilinen 20 yıldır söylenen Marmara’da kırılacak ana fayın 7 ve üzerinde deprem üreteceği, kesin bilgi bu. Zaten bu büyük kıyamet üzerinde durulmuyor mu? Hayır bu konu herkesi ilgilendirmiyor. Büyükşehiri, muhalefeti, tüm İstanbulluları ilgilendiriyor ama bu ülkeyi yönettiği iddiasında olan iktidarı değil! Onun kafası bu kentte nasıl daha çok miktarda on binlerce ev inşa ederim de büyük rantlar devşiririz, paralar kazanırım konusunda çalışıyor. Duyuyor musunuz: Parrrraaa parrraaa parrraaa…

En az 7.2’lik bir depremin İstanbul’u yaşanmaz kılacağı kesin. Eviniz ayakta kalsa, size bir şey olmamış olsa bile, yakınlarınız var, arkadaşlarınız var, kaos var… Yaşam olanaklarınız önemli ölçüde dibe vuracaktır. Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı felaketin, nüfus ve yoğunluk bakımından toplamından daha büyük İstanbul’dan kaçmak isteseniz bile zor olabilir. Milli gelir açısından da yoksulluk büyüyecek, bugünkü pahalılığı bile mumla arayacağız. İktidar bunu hayal edemiyor mu? Tabii ki ediyor ama insan ve İstanbul odaklı, ülke odaklı değil de, cep odaklı, kazanç odaklı, inat odaklı, nefret odaklı bir yapı varsa, rahatça vurdumduymaz rolüne yatabilirsiniz. Siz nasılsa sırça köşklerinizde sağlam yaşıyorsunuz. Milletle halkla ne ilginiz var.

Orhan Bursalı’nın yazısı