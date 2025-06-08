Orhan Bursalı: Seçmenin büyük çoğunluğu burnundan solurken bu fotoğrafları görünce ne düşünecek?

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İstanbul’un pek çok yerinden sökülen Ekrem İmamoğlu fotoğraflarının yerine cumhurbaşkanının fotoğraflarının konması, akıllıca mı?

Seçmenin büyük çoğunluğu öfkeli boğalar gibi burnundan solurken bu fotoğrafları görünce ne düşünecek?

Fotoğraflar, derin yoksullukla, 15 bin lira alan emekliyle, 21 bin lira asgari ücretle, pazardan filesine iki parça malzeme koymuş seçmenle adeta alay eder gibi.

Propagandanın yeri zamanı amacı hedefi vardır.

Ama bu resimlerin asılmasının ardında, İstanbul’u ve halkın gönlünü kazananlara karşı intikam, kin ve nefret okuyorum.

Cumhurbaşkanına da kötülük yapıyorlar.

Orhan Bursalı’nın yazısı