Orhan Bursalı: RTÜK, bir ‘tahkikat komisyonu’ rolünü üstlendi

RTÜK de o yolda. Muhalefeti yargılamaya başladı. Nasıl yapıyor bunu?

Mesela Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerinin açıklamalarına yasak koyarak. Açıklamaları yayımlayan ekranlara en üstten para cezaları vererek, onları yayın yapamayacak duruma getirmeye, yıldırma ve iflas ettirmeye çalışarak.. RTÜK bir Tahkikat Komisyonu rolünü üstlendi, anayasayı çiğniyor, muhalif partileri bu konuya özellikle eğilmeli…

Ekranlar kararacak, dezenformasyon yasasıyla elektronik medya da susturulacak.. Milletin gerçeklere ulaşması iyice zorlaştırılacak. Millet iktidarın dezenformasyon ağı içine kilitlenmeye çalışacak.

Orhan Bursalı’nın yazısı