Orhan Bursalı: RTE, büyük vesayet savaşını kazandı

Ama parti içi sütliman. Düşünün bir danışman yeni anayasa, laiklik, Atatürk vb. ayakları üzerinde kurulacak derken, Erdoğan kesin biatçıları, sen de kimsin, bu konuda karar veren parti lideridir, diyebiliyor!!!

Millet üzerinde de kurduğu ve partiyi dize getirmede kullandığı vesayet aracı var ki ayrı yazılmalı.

RTE, büyük vesayet savaşını kazandı. Bu süreçte de demokrasi tramvayından inmesi için gerekli koşulları yaratmış oldu.

Bütün mesele, millete rağmen nasıl iktidarda kalacağıdır.

Bunun hesapları üzerinde Saray çalışıyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı