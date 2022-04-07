Orhan Bursalı: Orban, ekonomi konusunda ‘baş ekonomist’ Erdoğan’dan ayrılıyor

RTE ile yoğun benzerlikleri var yukarıda saydığım pek çok açıdan; hukuk, seçim yasası, yasaları keyfi uygulama, medya kontrolü, tarih… Fakat Orban ekonomi konusunda, ülkemizin “baş ekonomisti” ,“güçlü lider” RTE’den ayrılıyor.

Enflasyon Avrupa’ya uyumlu yükseldi: 8.3 (bizde yüzde 61-140).

Adam başına düşen milli gelir (dolar): 2010: 13 bin 179. 2011: 14 bin 224. 2012: 12 bin 234. 2017: 14 bin 615. 2018: 16 bin 730. 2019: 16 bin 734 (tüm zamanların en yükseği).

Bu rakamı Türkiye rüyasında görmedi. 12 bini bir ara gördük, sonra sürekli aşağıya düştü. Bugün 9 bin civarında.

Gelelim Macaristan’daki aylık kazanca: 2002 Şubatı’nda 389 dolardan Aralık 2021’e gelindiğinde, ortalama 1517 dolardı.

10 milyonun hemen altında bir nüfus, emek verimliliği artıyor, işsizlik yüzde 4.5 ve yüksek bir işgücüne katılım: Yüzde 63.

Orhan Bursalı’nın yazısı