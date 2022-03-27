Orhan Bursalı: Muhalefetin bir oy patlaması yapma olasılığı yüksek

Diyeceksiniz ki, Millet İttifakı’na katılacak dört küçük partinin de milletvekili çıkarma olasılığı mı var? Yok. Hepsi barajı aşmış olacak ama milletvekili çıkaracak kadar oy almaları mümkün olmayacak. Çünkü milletvekilleri AKP, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP, beş parti arasında dağılır.

Aslında eski seçim yasasına göre de küçük partilerin milletvekili çıkarma olasılığı yoktu, yenisine göre de yok.

Yeni seçim yasası ittifaktaki büyük partilerin milletvekilleri sayısını, eski yasaya göre, belki 5-10 azaltır. Çünkü ittifaktaki küçük partilerin aldıkları oylar bu kez kendi hanelerine yazılmayacak.

Bunun da bir etkisi olacağını sanmıyorum, çünkü bu seçimlerde muhalefetin bir oy patlaması yapma olasılığı yüksek. Seçim yasası üzerine küçük hesaplardan iktidarın kazanacağı bir şey yok.

Orhan Bursalı’nın yazısı