Orhan Bursalı: Millete rağmen mutlaka iktidarda kalmak isteği

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Özgür Özel’in cumhurbaşkanına “cunta lideri” olarak tanımlamasına AKP’liler baştan sona itiraz ettiler ve CHP’ye ağır suçlamalar yönelttiler. Cunta lafından alınması iktidar mensuplarının, anlaşılır. Demokrasicilik oyununu bozan bir niteleme. Fakat iktidar mensupları, Ekrem Bey’e yönelttikleri içi boş suçlamaları, davaları, üstelik Silivri hapishanesine tıkmalarını ve CHP’ye kayyum atama girişimlerini, milletin ve dünyanın, CHP iktidarını ve Ekrem Bey’in cumhurbaşkanlığını engelleme girişimleri olarak görmesinden hiç mi alınmıyorlar, gocunmuyorlar…

Muhalefeti parçalayıp yok etme ve İmamoğlu ve arkadaşlarını üstelik tutuklamak siyasi kararlarınızın, ekonomiye yeniden büyük bir darbe vuracağını bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Ama ekonomi umurunuzda olmadı. Esas olan dağınık, parçalanmış, cumhurbaşkanı adayının seçimlere girmesi engellenmiş bir muhalefet, milletin yoksullaşmasından daha önemlidir.

Tüm göstergeler, millete rağmen, mutlaka iktidarda kalmak isteği ve politikalarının, önümüzdeki iki yıl boyunca, daha kötü günler beklendiğine işaret ediyor. Tabii, milletin iktidara erken seçimi kabul ettirme olasılığı, bu kötü bekleyişlere son verebilir ve ülkenin önü açılır. Cunta lafına alınacağınıza, yarattığınız tabloyu inceleyin ve siz kendiniz karar verin: Yahu biz Özgür Özel’in söylediği gibi gerçekten bir cunta mı olduk? Ve buna paralel, “Millet bizi değiştirmek istiyor ama iktidara yapıştık” yahu biz topal ördek mi olduk?

Orhan Bursalı’nın yazısı