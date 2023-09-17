Orhan Bursalı: Metin aslında esaslı bir Kılıçdaroğlu eleştirisi niyetine de okunabilir

Burada Özel’in konuşması veya kitapçığından bir metin okuma denemesi yapacağım.

Siyasi, ekonomik ve toplumsal durum saptamalarını çıkartırsak metin epey kısalır. O zaman geride kalan söylemi herkes didiklemeli. Gerçekten önemli meydan okumalar var mı, tartışmalı. Burada kastım, toplumsal heyecan yaratacak hedefler…

Metin aslında esaslı bir Kılıçdaroğlu eleştirisi niyetine de okunabilir.

İdeolojik olarak Kılıçdaroğlu’nun sağ-sol karışmıştır, düşüncesine ve bunu gerçekten de pratikte parti yönetiminde gerçekleştirmesine yönelik, sosyal demokrasiyi ve solu savunan bakışı net Özel’in.

Orhan Bursalı’nın yazısı