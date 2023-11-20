Orhan Bursalı: Meral Akşener’in kumarı

Partisinden sekiz milletvekili istifa etti, kimi AKP’ye kimi MHP’ye geçti; kimi boşta kimi yeni parti kuruyor. Ama “Asena” esip gürlüyor. Tamam yeni ve toplama bir partide bunlar olabilir, ama bir değil üç değil beş değil… Sekiz olunca ciddi bir sorun var der, nedir bu diye bakarsınız.

İYİ Parti’nin dağılmasını isteyen biri değilim. İlk başta ortadan kalkan merkez partilerin yerini alacak, sağa sola dağılmış seçmeni ve eski partilileri toplayacak bir İYİ Parti hayalini kurdu politik arena. Bu AKP’ye kaptırılan seçmen için de belki bir çekim alanı olabilirdi.

Orhan Bursalı’nın yazısı