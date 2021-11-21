Orhan Bursalı: Kılıçdaroğlu epey şaşırtıyor

Kılıçdaroğlu epey şaşırtıyor. Okurlar soruyor, bu konuda yazacak mısınız diye. Ekranlarda gündemden eksik değil. CHP’nin bazı ağır abileri, muhalefette olup da Kemal Bey’i sevmeyen bazı siyasiler rahatsız. CHP iktidarda mıydı 60 yıldır, bu ülkeye ve halka ne kötülük yaptı ki helalleşme konusunu ortaya attı diyorlar.

Neyse, Kemal Bey açıklamalarda bulundu. Özellikle AKP döneminin yolsuzlukları, hukuksuzlukları gibi yargıyı ilgilendiren konuların bu helalleşme ile ilgisi olmadığını söyledi.

Fakat ciddi itirazlar var: CHP iktidar yüzü mü gördü! Bir parti muhalefette iken de yanlışlıklar yapabilir tabii ki fakat Kılıçdaroğlu’nun 28 Şubat’ta “mütedeyyin” insanlardan özür dilemesini anlamak zorluğunu herkes yaşıyor. CHP ve politikaları mı 28 Şubat’a yol açtı? Sağcı ve dinci siyasetin ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk ve devrimlerini har vurup harman savurma politikalarının sorumluluğu CHP mi oldu? Önce iktidara gelin, orada yapacağınız yanlışlarla helalleşirsiniz!

Orhan Bursalı’nın yazısı