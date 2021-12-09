Orhan Bursalı: Kavala ve Demirtaş, bu politikanın rehinleri durumunda

Ne yazık ki AKP içinde Türkiye’nin bu durumda karşı karşıya kalacağı ağır sorunları dile getirecek tek bir Allah’ın kulu politikacı kalmadı. Otoriterliğin düzeyini anlayın artık… Türkiye resmen diktatörlüğe adım atmış olur, Kavala ve Demirtaş ve daha yüzlerce, binlerce insanın haksız ve hukuksuz yere infazı rahat rahat yerine getirilir. Fakat bu “uygulamam” tutumunun seçim süreciyle yakın ilgisi var. Eğer iktidar bu “uygulamam” politikasını sürdürmekte kesin kararlıysa, dünyaya yine meydan okumak, seçim politikasının önemli bir ayağı olacak demektir.

Kavala ve Demirtaş, bu politikanın rehinleri durumunda. Tıpkı, daha önce Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel gibi, (Merkel’in araya girmesi ile bırakıldı), Amerikalı rahip Brunson gibi (Trump’ın ekonominizi mahvederim tviti üzerine bırakıldı).

Nelere kaldı iktidar, düşünün artık.

Orhan Bursalı’nın yazısı