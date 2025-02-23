Orhan Bursalı: Kapı gibi diplomasına, bu sahte diye ceza bile verebilirler

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Cumhurbaşkanının diploması konusunda o kadar söylenti ortalıkta dolaşırken, bu söylentilere son verecek bir soruşturmaya konu olmazken şimdi savcılar Ekrem Bey’e bir de sahte diploma davası açabiliyor.

Görmüyor musunuz nereye gidildiğini?

Çamur at izi kalsın. Önemli olan itibarsızlaştırmak ve AKP seçmenine sakız çiğnetmek.

Sadece o mu? Kapı gibi diplomasına, bu sahte diye ceza bile verebilirler.

Bu, sen nasıl üniversiteyi bitirirsin, cezası olur.

İmamoğlu yarıştan çekilsin, eleştirilerine son versin, açtıkları altı davayı da hukuki zemine oturturlar ve hepsi bir bir düşer.

Orhan Bursalı’nın yazısı