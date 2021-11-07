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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İYİ Parti, örgütüyle, lideriyle yalpaladı

Şu sıralarda İYİ Parti ile HDP’yi birbirine kırdırma çalışmalarını üst düzeyde izliyoruz.

İYİ Parti, örgütüyle, lideriyle yalpaladı. Akşener, HDP’yi PKK ile aynı gördüğünü söyleyip şeytanlaştırma programına katılmak zorunda kaldı. Demek beklenmedik iktidar darbeleri karşısında sağlam ilkeli duruşlarında denge bozukluklarına uğrayacaklar.


Aytun Çıray epeydir HDP’ye karşı, hem partiyi hem de HDP’yi başarılı “yumuşatıcı” politikalar izliyordu, birden sıfır noktasına düştüler. Tabii, burada HDP’nin de kendilerine yönelen bu “beklenmedik” saldırı karşısında derhal gardını almasıyla iki partiyi ringde boks yaparken seyreder olduk.

İYİ Parti’nin yumuşak karnı, özellikle şu seçim sürecinde üst düzey politika yapmada zayıf oldukları net ortaya çıkan MHP kökenlilerin bir kısmı. Oradan çalışıyorlar, başkan sendeliyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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