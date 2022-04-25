Orhan Bursalı: İktidar ‘sandıktan çıkamazsak, kurullardan çıkarız’ anlayışıyla seçime gidiyor

YSK’nin tam da oy kullanma anında damgalanmamış pusulaların da kullanılabileceği gibi kararları, iktidarın beklentilerine uygun bir yargı profilinin işbaşında olacağının kesin işaretleridir. İl-ilçe kurulları ve YSK, tüm seçimlerin tek ve itirazsız karar merciidir. İktidar “sandıktan çıkamazsak, kurullardan çıkarız” şeklinde özetleyebileceğimiz bir anlayışla seçime gidiyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı