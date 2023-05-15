Orhan Bursalı: Güzel günleri bu ülke ve bu millet hak etmiştir

Yazıyı göndermek zorundayım.

Anadolu Ajansı’nın her seçimde bunu yaptığını biliyoruz:

Birincisi, kaybettik duygusu yaratarak muhalefetin sandıkları terk etmesini sağlamak. İkincisi, sonuçlara sürekli itiraz ederek, kesinleşmelerini önlemek, belki de seçim kurullarının ve YSK’nin kendi dayattıkları sonuçlar yönünde karar vermesini sağlamak.

Yargı bu tuzağa düşer mi bilmiyorum. Ülkede kaos yaratmaya yanaşacağını sanmıyorum.

Sonuç eninde sonunda belli olacak.

Tüm ülkeyi, seçmenin en az yarısını, tüm devlet imkânlarını haksız ve hukuksuz kullanarak yanıltmanın kıskacı altına alan bir yarı diktatör ama tam otoriter yönetimin yarattığı bir kargaşa içinde bu yazıyı yazıyorum.

İkinci tura kalırsa, ülke için iyi olmaz.

Şimdilik yazıyı keseyim, belirsizlik biraz kaybolur ve zaman da olursa, eklemeler yaparım.

Güzel günleri bu ülke ve bu millet hak etmiştir.

Orhan Bursalı’nın yazısı