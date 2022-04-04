Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Esas mesele, halkı enflasyon aracı ile soydurma politikasında


Yüksek enflasyon ama düşük zamlarla millet sürekli olarak eziliyor. “Biz çalışanlarımızı asla ezdirmeyeceğiz” sık kullanılan lafları ise ülkenin en büyük iktidar palavrasıdır. Güya çalışanları ezenler marketler! Stokçular! Etiket kontrolleri, halkın uğradığı büyük soygununu gözden kaçırmak için toplumun önüne sürülen yemler: Biz değil, suçlu onlar!

Şüphesiz kontrol her zaman iyidir, kötü niyetliler mutlaka çıkar.


Ama esas mesele, halkı enflasyon aracı ile soydurma politikasındadır.

Gelirlerin hiçbir zaman enflasyon artışına yetişememesidir.

İktidar, çalışanlara en büyük saldırıyı da son 3-4 yıldır yapıyor.

Ekonomiyi uçuruma sürükleyen politikalar karşısında iktidarın gereksinim duyduğu parayı, ücretleri baskılayarak, yani halkı soyarak elde ediyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

Geveze yazılar

Yazıda kimi nerede, nasıl, ne kadar konuşturacağız? Genellikle çok konuşturuyoruz yazılarda bilgisine, görüşüne, tanıklığına başvurduğumuz insanları, üstelik bu alıntılar konuşmanın bütün gevşekliklerini de taşıyor…

Bir anketin düşündürdükleri

Metropoll anketinin sonuçları, dış politikadaki keskin dönüşe kamuoyunu yönlendirenlerin eşlik edemediğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda medyanın sık görünen yüzlerinde oyuncu değişiklikleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Roman gibi yaşamak; Sabahattin Ali

Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna romanları, Değirmen (Öykü), Dağlar ve Rüzgâr (Şiir) kitapları sinemaya aktarıldı, sahneye aktarıldı, bestelendi…Edebiyatımızın en verimli can damarlarından biriydi Sabahattin Ali’