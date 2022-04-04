Orhan Bursalı: Esas mesele, halkı enflasyon aracı ile soydurma politikasında

Yüksek enflasyon ama düşük zamlarla millet sürekli olarak eziliyor. “Biz çalışanlarımızı asla ezdirmeyeceğiz” sık kullanılan lafları ise ülkenin en büyük iktidar palavrasıdır. Güya çalışanları ezenler marketler! Stokçular! Etiket kontrolleri, halkın uğradığı büyük soygununu gözden kaçırmak için toplumun önüne sürülen yemler: Biz değil, suçlu onlar!

Şüphesiz kontrol her zaman iyidir, kötü niyetliler mutlaka çıkar.

Ama esas mesele, halkı enflasyon aracı ile soydurma politikasındadır.

Gelirlerin hiçbir zaman enflasyon artışına yetişememesidir.

İktidar, çalışanlara en büyük saldırıyı da son 3-4 yıldır yapıyor.

Ekonomiyi uçuruma sürükleyen politikalar karşısında iktidarın gereksinim duyduğu parayı, ücretleri baskılayarak, yani halkı soyarak elde ediyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı