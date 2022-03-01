Orhan Bursalı: Erdoğan’ı tasfiye etmenin çok ötesinde bir anlam taşıyor

Salt başkanlık rejimini, Recep Tayyip Erdoğan’da cisimleşen yönetim biçimini tasfiye etmenin çok daha ötesinde bir anlam taşıyor bu metin.

Böylece sorun RTE olmaktan çıkıyor. “Tek amacınız RTE’yi tasfiye etmek” diyen sözde politik ucuz yorumlara da son veriyor. Hayır, mesele çok daha geniş… Berbat bir sistemi tasfiye etmenin bile ötesinde, yeni bir siyasi iklim, yeni bir siyasi düzen, yeni bir ahlaklı politikacı tipini ve partisini-particiliğini arzulayan bir metin var önümüzde.

Bu açıdan da RTE’den de önce var olan küflü, içinde tüm kötülüklerin de bulunduğu bir dönemin üzerine çizgi çekebilecek bir umut ve beklenti yaratıyor Millet İttifakı.

Orhan Bursalı’nın yazısı