Orhan Bursalı: Deprem zırva kabul etmez, kendisi belirler ne halt edeceğini!

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Herkes feveran halinde, yahu her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Kime inanacağız, biri bir diğerinin tersini söylüyor, olacak ile olmayacak veya çok hafif olabilir, korkma büyük deprem bitti biçimlerindeki görüşler çarpışıyor. Sadece o kadar olsa yine iyi diyeceğim, birini ekrana çıkartıyorlar, daha ağzını açmadan mesela Naci Görür var ya, diye söze başlıyor. İstanbul halkı deprem profesörü diye adı geçenlerden medet umuyor.

Çoğu bilimcinin üç aşağı beş yukarı benzer şeyler söyledikleri bu zamanlarda, ayrık bir ses ilgi çekiyor. Belki de medya yöneticilerinin kendilerinin de “psikolojik tedaviye” ihtiyaçları vardır, kim bilir. Dünyanın hiçbir ülkesinde buradaki gibi bir durum oluşmaz.

Özetle her şeyi bildiklerini söyleyenlerden uzak durun. Onlar bilim insanı değil, kâhin! Kimler araştırıcı bilimciler, onlara kulak verin. Bilim dünyasındaki yerleri nedir, onlara bakın, araştırma makaleleri takdir topluyor mu, başka bilim insanları onların çalışmalarındaki bilgileri doğru kabul edip referans/yer veriyor mu kendi araştırmalarında, onlara bakın. Silivri depremi olmasaydı tek seferde tüm Marmara fayı kırılır mıydı bilinmez. Burada hep olasılıklar söz konusudur. Deprem böyledir. Zamanını tahmin edemediğin sürece deprem zırva kabul etmez. Kendisi belirler ne halt edeceğini!

Orhan Bursalı’nın yazısı