Orhan Bursalı: Cumhurbaşkanının atadığı rektörler çoğu yerde büyük sorunlar yaratıyor

Üniversitelere Cumhurbaşkanı’nın atadığı rektörler çoğu yerde büyük sorunlar yaratıyor.
En büyük sorun şu aşamada Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor. Rektör bey, üniversite yasasına, kurallarına da aykırı davranıyor. Hemen hemen aldığı kararları (kendisinden önceki altı aylık rektör kararları da dahil) mahkemelik olmuş durumda.
İTÜ’de görülmemiş bir olay yaşandı. Atanmış rektör, İTÜ’de iyi işler yapmış eski rektör Prof. Gülsün Sağlamer’in üniversiteye girmesini engelledi. Kapıda, “Giremezsiniz içeri, rektörlüğün emri var” soytarılığıyla karşılandı. Sağlamer, üniversitede bilimin, araştırmacılığın gelişmesi için önemli katkılarda bulunmuş, üniversiteye muazzam bir merkezi kütüphane kazandırmıştı.