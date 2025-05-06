Orhan Bursalı: Cumhurbaşkanından 'sandık süreci normal işleyecek' mealinde bir söz işitmedik

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Cumhurbaşkanının seçime yönelik süreçte masasında ne gibi projeler programlar var, bilmiyoruz. Ama ortadaki pratikler, bu konuda ciddi fikirler veriyor. Cumhurbaşkanından bugüne kadar “kimsenin kuşkusu olmasın, sandık süreci normal işleyecek kazanan ülkeyi yönetecek” mealinde bir söz işitmedik.

Sanki iktidarda kalmak için gözü kara bir şekilde her şeyi göze alabilecek kanaati oluşuyor.

Bazı AKP’lileri de endişelendiren de bu.

Fakat halkın asla kabul etmeyeceği bir süreç. Burada yazmıştım, bu millet oyu ile iktidarları değiştirmeye alışmıştır ve yurttaş olmanın en önemli hakkı ve hukuku olduğunu benimsemiştir.

Aksi durum, bu milleti yeniden kul durumuna düşürür.

Saray ve AKP yol ayrımında. Ya kendini tamamen yok edecek bir sürece imza atacak ya da iktidarı gerekirse teslim edeceğini kabul edecek.

Tabii orada kalmak için atacağı adımlar var. DEM’in ve İmralı’nın desteğini alacak politikalar.

Bahçeli’nin de iktidar varlığı, adeta İmralı’ya ve DEM’e bağlı.

Orhan Bursalı’nın yazısı