Orhan Bursalı: Çocuklar, gençler neden intihar ediyor?

Sadece mart ayında 18 yaş ve altındaki canına kıyan 13 çocuktan ikisi 14 yaşında, ikisi 15 ve altısı 18 yaşında. İntihar ederek hayatına son vermiş. Bunlardan ikisi 14 yaşında, ikisi 15 yaşında, altısı 16, biri 17 yaşında.

Ocak ayında 94, şubatta 99 canına kıyma olayı. Aralarında 13-14 yaşlarında çocuklar da var.

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Giderek dramatikleşen bir tablo.

İntihar girişimleri ise bu tabloda yok.

(…) Biliyoruz ki iktidarın bu rakamları ve toplumun içine girdiği girdabı gördüğü yok.

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En önemlisi çocuklar…

14-15-17 yaşlarındaki çocuklar, gençler neden intihar ediyor?

Evlerde bir yıldır neler oluyor, hangi dramlar yaşanıyor, çocuklar bundan nasıl etkileniyor, bilen var mı?

Orhan Bursalı’nın yazısı