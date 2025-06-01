Orhan Bursalı: CHP merkezini dağıtacak bir çığ hazırlığı da var mahkemelerde

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Saray 10 kişilik adamlarıyla bir hazırlığa başladı.

Muhalefet ise seyrediyor!

Adeta kendi derdine düşmüş.

CHP merkezini dağıtacak bir çığ hazırlığı da var mahkemelerde.

Kürtler kendi dertlerinde, lafların ötesinde ne CHP umurlarında ne operasyonlar…

CHP, DEM’siz zamanların hesabını düşünüyor mu?

Elleri böğürlerinde, yakın geleceği seyredebilirler.

DEM ile şimdi “demlenme” zamanı Bahçeli ve iktidarın elinde.

Doğru kurulmayan hesaplar iktidarlarına mal olabilir. Herkes ince hesaplar içinde.

Orhan Bursalı’nın yazısı