Orhan Bursalı: CHP dışındakilerin beyinlerinde Yavaş konusunda binbir tilki dolaşıyor olabilir

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CHP dışındakilerin beyinlerinde Yavaş konusunda binbir tilki dolaşıyor olabilir. Bunların hepsinin çıkacağı kapı RTE’nin yeniden seçimidir.

Yavaş, adaylık yarışına katılmayacağım dedi. Onu partisinden ayırdılar, diğer muhalefet partilerinin adayı bile yaptılar. 100 bin imza ile bağımsız adaylığını istediler. Bir AKP’ye geçmediği kaldı.

Henüz seçime en az iki yıl var ve zamanın ne getireceğini kimse bilmiyor. Mansur Bey de bunu söyledi.

Ama bugünkü somut koşullar neyi gerektiriyorsa CHP o adımı atmaya başladı.

Özgür Özel CHP liderliğine seçileli üç ayı geçti, diyebilirim ki üç ay içinde evet dokuz miting yapıldı, çoğu üreticilerle; iktidarın uygulamalarına yanıt verildi, her salı Meclis konuşmaları vs.

Erken seçim üzerine bol bol laf edildi.

Ama iktidara karşı ve iktidar için atılan en somut, doğru ve meydana okuyucu adım, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi kararıdır.

CHP yerel seçimlerden sonra 10 ay, yeni başkandan sonra 3.5 ay geçmiş milletin önüne az ve öz bir program koyamamıştır.

Orhan Bursalı’nın yazısı