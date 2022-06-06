Orhan Bursalı: Bu yalanlar çok sıradanlaştı

Şanlı Gezi protestocuları için dokuz yıldır “Camiye kirli postallarıyla girdiler, camide bira içtiler” yalanları onlar için tekrarlanıp duruyor. İman tazeleme! Artık hangi iman kaldıysa!

Yalana, daha inandırıcı olması için olsa gerek bir takı daha yapılmış “camileri de yıktılar”! Camide bira içeni görmedim diyen imamı yıkılan caminin enkazı altına sokabilirler şimdi de.

Tabii bu yalanlar çok sıradanlaştı! Kendilerine ne faydası olur bilemeyiz, hatta artık bundan sonra zarar yazmaya başlar bu söylemler. Cemaatlerin üfleme güçleri, bu iktidarın yalan söylemlerinden dolayı dinden imandan çıkanları bir arada tutmaya yeter mi, veya zerre umursayan olur mu, bilmiyorum. Milletin büyük enkaz altında iniltileri yedi kat gökyüzüne ulaşmışken!

Orhan Bursalı’nın yazısı