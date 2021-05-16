Orhan Bursalı: Bir iktidar, 200 milyar ihaleyi neden 5 şirkete verir, çıkarı ne?

Türkiye’de neredeyse tüm otoyol, köprü, tünel, havaalanı ve hastane gibi büyük ihaleler bu şirketlere verildi (Limak 49 milyar $, Cengiz 42.1 milyar $, Kolin 40.4 milyar $, Kalyon 36.6 milyar $, MNG 35,6 milyar $).

Bu şirketlere tanınan ayrıcalıklar ve silinen vergi borçları da cabası.

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Bir iktidar, inşaat gibi işlerde durmadan belirli şirketleri tercih ediyorsa, herkesin, neden acaba, sorusunu sorma hakkı doğar.

Büyük işlerde, çağıracaksın paşa gönlünün istediği bu beş şirketten birini, sözde pazarlık usulü ile al bunu yap diyeceksin.

Peki, ama neden?

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Demiryolları, köprüler, otoyollar, yüksek hızlı tren yolları… Hep aynı şirketlere, ihale bile açmadan çoğu zaman…

Bu şirketlere (gizli) ortak mısınız?

Bu şirketler, kazandıklarının bir kısmını sizin hesabınıza mı yatırıyorlar, depoda tutuyorlar veya bir yerlere havale ediyorlar?

Bu şirketler ayrıca siyasi faaliyetlerinizin finansörleri mi?

Bu şirketler, yakın çevrenizden tutun yandaşlarınızı, destekçilerinizi ve seçmenlerinizi işe mi alıyor?

Orhan Bursalı’nın yazısı