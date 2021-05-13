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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Batırılan bir ülkenin bir de mafya bataklığında boy göstermesi sürpriz olur mu?

TÜİK’in yaptığı anket geniş anlamda hanehalklarının yüzde 27’sini yoksulluk sınırı altında gösteriyor.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin yüksekliğine bakar mısınız? Ve ülkenin zengin-yoksul ayrımının daha keskin uçurumlarla birbirinden nasıl ayrıldığını görüyor musunuz?

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Tabii kısa çalışma ödeneği adı altında önce 1200 sonra 1500 TL’ye mahkûm edilen yüz binlerce insanın bu tabloda yeri nerede, bilmiyoruz.

Batırılan bir ülkenin son zamanlarda bir de siyaseten mafya bataklığının içinde boy göstermesi sürpriz olur mu, bu iflas etmiş bir siyasi programın vardığı nokta mıdır?

Orhan Bursalı’nın yazısı

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