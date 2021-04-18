Orhan Bursalı: Amirallere yapılan, işkencedir

Başka ülkelerde de emekli subayların, ülkeyi derinden ilgilendiren ve üstelik uzmanlıklarıyla ilgili konu ve konular üzerine böyle ortak bir açıklaması, şüphesiz ki ses getirir ve önemli haber olur. Şüphesiz etkileyici olur ve tartışılır ama onları apar topar zindanlara atan bir akıl hiçbir zaman çıkmaz.

Bizde, emekli amiraller ne diyor diye bir tartışmaya bile zaman kalmadan, onlara yapılan büyük siyasi haksızlığı gündeme getiriyoruz.

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Normal bir ülke, yönetim olsa, anayasa ve yasalar doğal halleriyle yürürlükte olsa, başlarına hiçbir şey gelmemesi gereken emekli amiraller, Balyoz ve Ergenekon davalarının destekçisi, yürütücüsü, avukatı ve o dönem FETÖ’nün ortağı olan iktidar tarafından şimdi ikinci kez büyük bir haksızlıkla yasal takibe uğruyor.

Neden? Çünkü hiçbiri bu iktidarın sevdiği, biat edilmesini istediği insanlardan değil.

Bu emeklilerin çoğu, Balyoz ve Ergenekon’da, iktidarın düşmanıydı ve tasfiye edilmişlerdi.

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Şimdi de toplumdaki etkin konumlarından rahatsızlıkları nedeniyle ikinci bir “Balyoz soruşturması” ile FETÖ yargılamaları zamanında eksik bıraktıkları eylemlerini tamamlıyorlar!

Orhan Bursalı’nın yazısı