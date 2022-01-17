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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: AKP ülkenin kayıp zaman tarihini oluşturuyor

20 yılıdır ülkeyi yönetin ve sonunda iflas noktasına getiren bir iktidarın özellikle üniversite, bilim, yetkinlik politikalarının ülkeye ve geleceğine neler kaybettirmekte olduğunun da hesabını birileri yapmalı. 

Zenginlik, otoyol, tünel, köprü yapmak değildir. Bunlar üretici güçler değil tüketici güçlerdir. Bir de iktidarda kalmanın göz boyayıcı güçleri! 


Bu alanlara yapılan yatırımın yüzde 25’ini bilimin, teknolojinin, ekonominin değiştirici, dönüştürücü güçlerine harcasaydınız, bugün Türkiye başka bir güç olurdu 20 yılda.  

AKP bu açıdan ülkenin kayıp zaman tarihini oluşturuyor.

Hem bilim insanları için tersine beyin göçü çağrısı yapacaksınız hem de üniversiteleri yeteneksiz kısır yöneticilerinize teslim edeceksiniz ve bilim güçlerimizi dağıtacaksınız. Yarattığınız ülke atmosferi ve koşulları, bu ülkede yeteneklerin gelecek arayışlarının dibine darı ekti.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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