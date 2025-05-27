Orhan Bursalı: AKP belediyeleri ahtapotun kolları gibiydi

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AKP belediyeleri ahtapotun kolları gibiydi. İstanbul Büyükşehir 50’ye yakın yolsuzluk dosyası hazırladı, açıkladı ve savcılığı verdi. Derken o zamanki İçişleri bakanı, tabii ki arkasında Saray ve tabii ki hükümet, dosyalara, biz inceleyeceğiz diye el koydu.

Tüm dosyalarda ahtapotun kolları vardı ve hiçbiri takibata uğramadı.

Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni babasının yemece çiftliği gibi kullanan kişi hakkında da yolsuzluk dosyaları hazırlandı, Murat Ağırel bu dosyalar hakkında Talan kitapları yazdı ve hiçbir yolsuzluk asla takibata uğramadı veya savcılıklara yapılan bazı başvurular kirli dolaplara tıkıldı.

Ahtapotun dokuz değil onlarca kolu o dosyalardaydı.

Evet baktı ki artık bizim bu belediyeleri geri almamız mümkün olmayacak, o halde yetkilerini kısalım, onları da önemli ölçüde bize bağlayalım, kontrolümüz altına alalım, istediklerini yapamasınlar, halka hizmetlerini keselim.

Evet işin özü bu.

Orhan Bursalı’nın yazısı