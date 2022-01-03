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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: 2053’e uzanan bir ‘kutlu yürüyüş’ün içindeymişiz de haberimiz yok

2023 hedefi mi bu? Hayır, iktidarın 2023 hedefi veya hayali mavala dönüştüğü için, 30 yıl ötelenmiş yeni bir tarih var karşımızda: 2053!

Meğer her şey bu tarih içinmiş. 2053’e uzanan bir “kutlu yürüyüş”ün içindeymişiz de haberimiz yok… Bu tünel de bu yürüyüşün bir merhalesiymiş.


Aydınlık gelecek ile tünel arasındaki ilişkiyi kurabilirsiniz, genellikle tünele girince ucunda ışık vardır, çıkarsınız ve ohhh dersiniz. Tünel ile deniz arasında da nihayet ilişki kuruldu: Erzurum’a denizi getirmiş. Şimdilik.

2023’ten 2053’e uzun atlayış. Bizi de davet ediyor bu yürüyüşe, o zamana kadar iktidarda kalmayı mı düşünüyor, pek anlamadım. Bir de şu var: Bu altyapı ve tünel yatırımlarıyla Türkiye küresel 10 büyük ekonomi arasına girecekmiş. Bu 10 büyük ekonomi söylemini biliyorsunuz değil mi?

Orhan Bursalı’nın yazısı

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