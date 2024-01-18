Orhan Bursalı: 100 yolsuzluk dosyasıyla seçime giren iktidar

İstanbul ve Ankara’da milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarının neredeyse hiçbirinin soruşturulmasına izin vermeyen bir iktidar, şimdi her iki kenti de geri almak için kolları sıvadı.

İki büyük belediyenin bütçeleri gözlerini kamaştırıyor, iktidar hempalarının hortumcularının ağızlarının suyu akıyor, devlet ihaleleri yetmiyor, şimdi iki ana kenti yağma Hasan’ın böreği olarak geri istiyorlar.

Ankara ve İstanbul için başkanlar seçim stratejisi olarak ne düşünüyorlar bilemem ama bu dosyalar önemli bir yer tutmalı.

Halka hizmet ve yardım olarak geri dönmeyen milyarlarca TL ile neler yapılabilirdi ve neler yapmadılar, kimleri beslediler, bunların hepsi çok önemli birer dosya konusudur.

Her iki büyük şehrin de artık kamuya mal olmuş bu yolsuzlukları unutmaları, unutturmaları mümkün değil.

Önceki yazımda ne yüzle iki büyük şehri geri istiyorsunuz, insan seçimlere girmeye bile utanır, derken arka planda bu yargı vardı.

Orhan Bursalı’nın yazısı