Orhan Aydın’ın kızı enkazdan çıkarıldı

Tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay’da enkaz altında kalan kızının çıkarıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiği depremde, göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Birçok yurttaş sosyal medya üzerinden yakınlarının enkaz altında kaldığı görüntüleri paylaşarak yardım istiyor.

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Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da dün kızı ve eski eşinin Hatay’da göçük altında kaldığını söyleyerek, yardım istemişti.

Aydın’ın eski eşi Elif Torun Öneren, dün gece enkaz altından çıkarılırken, kızını kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

Orhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün, kızının da enkazdan çıkarıldığını duyurdu.