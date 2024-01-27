Ordu’da evlenen çift sahipsiz hayvanlar için davetlilere mama dağıttı

Ordu’nun Ünye ilçesinde evlenen çift, düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama hediye etti.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, gıda mühendisi Gülşen Aylin Köse ile ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi.

Sahipsiz hayvanların kış şartlarında unutulmamasını isteyen çift, davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması verdi.

Damat Yıldırım, hem sosyal hayatta hem de mesleği gereği sahipsiz hayvanları ve doğadaki canlılarla her zaman iç içe olduğunu söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için elinden geleni yaptığını dile getiren Yıldırım, bu zorlu kış şartlarında sahipsiz hayvanlar için böyle bir farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı.