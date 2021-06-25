Ordu’da Delta varyantı: Market ve pastane çalışanı dahil 56 kişi karantinada

Ordu’da bir kişide Covid-19’un Delta varyantının tespit edilmesi üzerine 56 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Ünye ilçesindeki bir sitede yaşayan Azerbaycanlı kadının testi pozitif çıktı. Ayrıca, Delta varyantı tespit edildi.

Filyasyon ekiplerinin çalışması kapsamında sitedeki bazı daireler izolasyona alınırken, temaslılar da belirlendi.

Buna göre temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanları dahil 56 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Polis ekipleri siteye giderek karantinadakilerin dışarı çıkmamasını istedi.

Delta varyantı

‘B.1.617’ olarak da adlandırılan Delta varyantı, Hindistan’da Covid-19 vakasında artışı tetiklemiş, onlarca ülkeye yayılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen ay, yüksek bulaşıcılığına atıfta bulunarak Delta varyantı için ‘endişe verici bir değişken’ olarak nitelendirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, varyanttan Türkiye’de 134 vaka tespit edildiğini söylemişti.