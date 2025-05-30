Oral Çalışlar: Kürt meselesinin en kritik noktası kimlik meselesidir

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Kürt meselesinin en kritik noktası kimlik meselesidir. Dört ayrı ülkeye dağılmış olmaları ve o ülkelerde yaşadıkları, kimlik sorununa sıkı sarılmalarına yol açtı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında özellikle 1925’ten sonra gördükleri muamele ve o dönemden miras kalan “Bu topraklar yalnız bize yeter, gerisine yer yok” zihniyeti, Kürtlerin hayatını zorlaştırdı. Türkiye, genel olarak da milliyetçiliğin ve sembollerine sıkı sıkı sarıldı.

Geçen hafta Kürdistan Özerk Bölgesi’nin başkenti Erbil’de geçirdiğim iki gün benim için öğretici oldu. Kısa bir gezi olmasına rağmen, bazı meselelerin kafamda netleşmesini sağladı.

Oral Çalışlar’ın yazısı