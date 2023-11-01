Oppenheimer, bir haftalığına IMAX ekranlarına geri dönüyor

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan ‘Oppenheimer’ filmi IMAX salonlarında yeniden vizyona girecek.

‘Memento’, ‘Inception’, ‘Batman’ gibi iddialı filmlerin yönetmeni Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı son filmi, vizyona girdiği 21 Temmuz’dan itibaren gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 947 milyon dolar (yaklaşık 27 milyar lira) kazandı.

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon’ın yer aldığı film, IMAX formatında yeniden izleyiciyle buluşacak.

Variety‘nin aktardığına göre film cuma gününden itibaren altı IMAX 70 mm salonları da dahil olmak seçili ekranlarda yalnızca bir hafta gösterilecek.

Gişenin oldukça sakin olduğu bir dönemde yeniden vizyona girecek filmin gişe hasılatının 1 milyon doları aşabileceği düşünülüyor.

IMAX nedir?

Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.