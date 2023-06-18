Onur Yürüyüşü: Metro kapalı, Taksim polis ablukasında

İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 9’uncu Trans Onur Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Fotoğraf: KaosGL

Üç gün önce Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.

LGBTİ+’ları hedef alan İstanbul’un yeni valisi Davut Gül de etkinlik veya gösterilere izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Bugün de Metro İstanbul, yürüyüş nedeniyle bazı durakların kapatılacağını bildirdi.

Kaos GL’nin bildirdiğine göre 17:00’daki yürüyüş öncesi İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yollar polis tarafından kapatılmış durumda.