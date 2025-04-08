Onur Türkmen: Dünyanın en büyük ekonomisini bir grup sinirli erkek ergen yönetiyor 

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Heyecanla beklenen gün geldiğinde, şapkadan çıkan çılgın gümrük vergileri oldu. Göreve geldiğinden beri Çin’e iki kez vergileri artıran Trump, bu defa da Çin’den gelen ürünlere yüzde 34 vergi ekledi; toplam oran yüzde 54’e yaklaştı. Artışlardan en büyük darbeyi ‘bağlayıcı ülkeler’ diye de anılan Güneydoğu Asya ülkeleri aldı. Bu ülkeler Trump’ın ilk döneminde hem Çin’li üreticilerden hem de diğer global oyunculardan büyük yatırım çekmişti. Vietnam’a yüzde 46, Tayland’a ise yüzde 36 ek vergiler getirilirken, Japonya ve Kore gibi Amerika’nın bölgedeki dostları da vergilerden paylarını aldılar.

Bu kadar yüksek miktarda ve yıllardır süregelen bir ticaret açığını aslında ABD dışında bir ülkenin sürdürme şansı yok. ABD’nin bu sistemi devam ettirebilmek için elinde tuttuğu süper güç ise dünya üzerindeki dolar hegemonyası. Dünya ticaretinin büyük kısmı dolar ile yapılıyor, ülkeler rezerv para olarak kasalarında dolar tutuyor. Dünyadaki merkez bankalarının toplam döviz rezervleri içinde doların payı yaklaşık yüzde 60. Bu hikâyede Amerika’ya düşen de bu parayı basmak ve bu paranın dünya ticaretinde geçer akçe olarak kalmasını sağlamak. Amerikalılar için harika bir sistem, değil mi? O zaman ne oldu da artık Amerika aniden “Kendi tükettiğimi ben üreteceğim” dedi? Bunun üç ana nedeni var: ulusal güvenlik, Amerikan firmalarına rekabetçilik kazandırmak ve devlete gelir yaratmak. Fakat en önemli nedenin ulusal güvenlik ve Çin tehdidi olduğu aşikâr.

Türkiye için bu yeni vergiler ne getirir, derseniz; Türkiye’den gelen ürünlerde gümrük vergisi olarak en düşük oran olan yüzde 10 uygulanacak. Bizim payımıza düşen verginin düşük olmasının nedeni, Trump’ın bizi çok sevmesi değil; Amerika’ya dahi ciddi bir ticaret fazlası yaratamamış olmamız. Kısa dönemde bu düşük vergiler Türkiye’de üretilen gıda, tekstil, ayakkabı, mücevher, beyaz eşya, otomotiv yedek parça gibi ürünleri rekabetçi hâle getirecektir. Ancak bu vergilerden dolayı Türkiye’nin yatırım çekeceğini beklemek çok doğru olmaz. Yukarıdaki tüm öngörülerimden emin miyim, ne yazık ki değilim.

Dünyanın en büyük ekonomisini bir grup sinirli erkek ergen yönetiyor gibi bir durumdayız; yarın çıkıp ne yapacaklarını da kimse bilemiyor. Hayatlarımız da bir Netflix dizisine döndü desek yeridir.

Onur Türkmen’in yazısı