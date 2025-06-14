Onur Çanakçı: Sayın Şimşek gerçekten kötü gün 19 Mart mıydı?

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Son günlerde Ortadoğu’da yükselen tansiyon, sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir savaşın da habercisi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, artık bölgesel bir savaşa dönüşme tehlikesi taşıyor. Küresel piyasaların verdiği ilk tepkiler, bu tehdidin ciddiyetini gözler önüne serdi: Petrol fiyatları bir anda yüzde 9 artarak 75 dolar seviyesine fırladı, altın tarihi zirvelere tırmandı, borsalar geriledi, kripto varlıklar sert düştü. Türkiye gibi enerji bağımlılığı yüksek, dış politikada kırılgan, rezervleri ise sınırlı olan bir ülke için bu gelişmeler ‘gerçek kötü gün’ün ta kendisi olabilir. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ısrarla savunduğu rezerv politikası bu sınavı kaldırabilir mi?

19 Mart 2024’te Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’ye çıkarmasıyla birlikte kısa süreli bir güven havası estirildi. Bu tarihten sonra, özellikle yabancı girişlerin desteklenmesi ve TL’ye dönüş beklentisiyle rezervlerin yeniden toparlanması için büyük çaplı döviz satışlarına gidildi. Resmi verilere göre yaklaşık 30 milyar dolar civarında net rezerv erimesi yaşandı. Bu müdahaleler “Kötü günler geride kaldı” söylemiyle meşrulaştırıldı. Ancak bugün geldiğimiz noktada, o günkü ‘kötü gün’ söyleminin ne kadar öngörüsüz olduğu daha net görülüyor. Zira, jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir coğrafyada ‘rezerv harcamak’ stratejisi, ancak başka hiçbir krizin olmayacağı varsayımıyla anlam kazanabilir.

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O halde şu soruyu sormak kaçınılmaz: Sayın Şimşek gerçekten kötü gün 19 Mart mıydı, yoksa o tarihten sonra yaşanabilecek daha büyük şoklara karşı elimizi zayıflatan kararların başlangıcı mıydı? Eğer İran-İsrail gerilimi tırmanırsa, Türkiye’nin yeniden yüksek enerji faturaları, artan döviz talebi ve sermaye çıkışlarıyla yüzleşeceği açık. O gün geldiğinde ‘kötü gün’ retoriği artık ne yatırımcıları ne de vatandaşı tatmin edecek.

Onur Çanakçı’nın yazısı