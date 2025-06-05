Onur Çanakçı: Enflasyonla mücadele ancak gerçeği tüm yönleriyle kabul etmekle mümkündür

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Gerçek enflasyon ile resmi veriler arasındaki makas açıldıkça, hükümete olan güven de aşınıyor. Özellikle sabit gelirlilerin bütçeleri üzerinde oluşturduğu baskı, toplumda ciddi bir memnuniyetsizlik kaynağı haline geliyor. Enflasyona karşı tam anlamıyla koruyucu olmayan maaş artışları, sosyal adaletsizliğin derinleşmesine, orta sınıfın erimesine ve yoksulluğun kalıcı hale gelmesine zemin hazırlıyor.

Ayrıca bu güvensizlik iktisadi davranışlara da yansıyor. Tüketici güveni düşüyor, tasarruf eğilimi artıyor, yatırım iştahı azalıyor. Enflasyonun kontrol altına alınamadığı algısı, uzun vadede ekonomik istikrarı tehdit ediyor..

Türkiye’de enflasyon sadece rakamsal bir sorun değil; aynı zamanda bir yaşam meselesi. Özellikle emekliler ve asgari ücretliler açısından, enflasyonun doğru ölçülmesi ve maaşların bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi, sosyal refah açısından hayati önemdedir. TÜİK ile ENAG arasındaki uçurumun kapanması, yalnızca istatistiksel değil, aynı zamanda ekonomik adaletin tesisi açısından da gereklidir.

Ekonomik politikalarda şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik sağlanmadıkça, en düşük gelirlilerin hayatı daha da zorlaşacak ve sosyal huzursuzluk derinleşecektir. Enflasyonla gerçek bir mücadele, ancak gerçeği tüm yönleriyle kabul etmekle mümkündür.

Onur Çanakçı’nın yazısı