Onur Çanakçı: Emisyon artışı kısa vadede 'can suyu' gibi görülebilir ama uzun vadede ekonomiye maliyeti ağır

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Emisyon, basit tanımıyla Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü fiziki ve elektronik para miktarını ifade eder. Türkiye’de para arzı tanımı genellikle M1, M2 ve M3 gibi kategorilerle ölçülür. M1 en dar tanımıyla dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatları içerirken, M2 ve M3 daha geniş kapsamlı para tanımlarını ifade eder. Merkez Bankası, hazineye doğrudan kredi vermese de, kamu harcamalarının finansmanında dolaylı yollarla devreye girdiğinde, örneğin KKM gibi uygulamalarda veya açık piyasa işlemleriyle, piyasaya para enjekte ederek emisyonu artırmaktadır.

Artan emisyon, sadece fiyat istikrarını değil, sosyal dengeyi de tehdit eder. Emisyon yoluyla yaratılan para, genellikle kamu harcamaları, ücret artışları ya da destek paketleri üzerinden harcanırken, bu paraya ilk erişen kesimler (örneğin büyük sermaye grupları, müteahhitler, kamu kurumları) avantaja sahip olur. Bu duruma “Cantillon Etkisi” denir. Oysa sabit gelirli, dar gelirli kesimler artan fiyatlar karşısında gelirlerini koruyamaz; alım gücü düşer. Türkiye’de son yıllarda asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan artışlar, kağıt üzerinde iyileştirici gibi görünse de, aynı dönemdeki yüksek enflasyon bu artışları eritti. Özellikle gıda, kira ve enerji gibi temel harcama kalemlerinde yaşanan fiyat artışları, düşük gelirli haneleri daha derinden etkiledi. Böylece emisyon kaynaklı enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da pekiştirdi.

Türkiye’de emisyonla artan para arzının ekonomi üzerindeki zararları çok katmanlıdır: enflasyonun yükselmesi, gelir dağılımının bozulması, yatırımların zayıflaması ve ekonomik güvenin aşınması. Bu sürecin tersine çevrilmesi için sadece faiz artışı değil, para tabanını daraltan, bütçe açığını kontrol altına alan, kamu harcamalarında etkinliği artıran politikaların devreye girmesi gerekir. Emisyon artışı kısa vadede “can suyu” gibi görülebilir, ancak uzun vadede Türkiye ekonomisine maliyeti ağır olmaktadır. Para politikası bağımsızlığı, mali disiplin ve kurumsal güven yeniden tesis edilmediği sürece, bu kısır döngüden çıkmak mümkün görünmemektedir.

Onur Çanakçı’nın yazısı