Onur Çanakçı: Ekonomik kriz en fazla AKP'nin oy deposu emekleri vurdu

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz en fazla AKP’nin oy deposu olan emekleri vurdu… Emekliler sadece kendi yaşam standartlarını değil kullandıkları oylarla aynı zamanda gençlerin geleceğini de belirliyorlar. Yarın öbür gün bir kişi eğer ben neden sefalet içinde yaşıyorum bu haksızlıklara maruz kalıyorum diye düşünürse, suçu bu kadar sorun İçinde hala iktidar Partisi’nden yana oy kullanan aile büyüklerinde arayabilir…

Türkiye’de emekliler, uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına rağmen, yaşlılık dönemlerinde ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye’de emeklilerin karşılaştığı en temel sorun, aldıkları maaşların yetersizliğidir. Son yıllarda Türkiye’de temel tüketim ürünlerine gelen zamlar, konut kiraları ve enerji maliyetlerindeki artış emekliler için hayatı daha da zorlaştırmıştır. Yaşlılıkla birlikte sağlık sorunlarının artması doğaldır; ancak emekliler, sağlık hizmetlerine erişim konusunda da pek çok sorun yaşamaktadır.

Emeklilerin önemli bir kısmı, geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden iş hayatına dönmek zorunda kalmaktadır. Ancak yaşları ve sağlık durumları dikkate alındığında, çoğu zaman düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmaktadırlar. Emeklilerin ekonomik sorunlarının çözülmesi, sadece insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda sosyal barışın ve ekonomik istikrarın korunması açısından da önemlidir.

Onur Çanakçı’nın yazısı