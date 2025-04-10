Onur Çanakçı: Amerikan gümrük vergilerini avantaj görmek akıl ürünü değil

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Herkes Amerikan yaptırımlarının ve gümrük vergilerinin Türkiye avantajı olduğunu düşünüyor. Bir şeyi unutuyorlar biz tarım üretiminden bile vazgeçmiş bir ülkeyiz Amerika’nın Çin’den aldığı teknoloji ürünlerini üretiyor muyuz ki bu kadar mutluluk yaşıyoruz. ABD’nin dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üreticilerini korumak amacıyla attığı bu adımlar, yalnızca hedef ülkelere değil, dolaylı olarak küresel ekonomi ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de etkiler yaratmaktadır. ABD’nin özellikle demir-çelik ve alüminyum gibi stratejik sektörlerde uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracatı doğrudan etkilemiştir.

Amerikan gümrük vergileri bazı alanlarda Türkiye’ye fırsatlar da sunmuştur. Özellikle ABD’nin Çin, Vietnam veya Meksika gibi ülkelerden ithalatını azaltması, Türkiye’yi alternatif tedarikçi konumuna getirmiştir. Tekstil, hazır giyim ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde Türkiye, ABD pazarında daha görünür hale gelmiştir. Ancak bu fırsatlar kalıcı bir stratejiye dönüştürülemediği sürece geçici kalma riski taşımaktadır. ABD’nin ticaret politikalarının öngörülemezliği, yatırım planlarını zora sokmaktadır.

Gümrük vergileri ve ticaret savaşları, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcı güvenini zedelemektedir. Türkiye gibi dış finansmana duyarlı ülkelerde bu tür gelişmeler, döviz kuru üzerinde baskı yaratmaktadır. Özellikle Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) korumacı politikalara eşlik eden faiz artırımları, Türkiye’den sermaye çıkışını hızlandırmakta ve Türk lirasının değer kaybına neden olmaktadır. Sonuç itibarıyla bunu bir avantaj olarak görmek, akıl ürünü olmamakla beraber yine pembe bir tablo çizmekten öteye gitmeyecektir.

Onur Çanakçı’nın yazısı