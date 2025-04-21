Ons altından yeni rekor

Altın, ons başına 3.424,40 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ diye tanımladığı 2 Nisan’da ilan ettiği gümrük vergileri ticaret savaşı başlatmış, vergiler sonrası güvenli liman olarak görülen altına ilgi artmıştı.

Ons altın bugün en düşük 3.327,54, en yüksek 3.424,40 seviyesindeydi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar art arda 12 haftadır yükseliyor. Aynı zamanda, merkez bankaları da rezervlerine altın eklemeye başladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu hafta revize edilmiş ekonomik tahminlerini açıklayacak, bu verilerin küresel yavaşlama endişelerini pekiştirebileceğini düşünülüyor.

Bu yılki yükselişten etkilenen bankalar, altının geleceği konusunda daha iyimser. Goldman Sachs, 2025 ortalarında altının 4 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.