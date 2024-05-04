Onlarca Kongre üyesinden Biden’a ‘İsrail’e yapılan yardımları gözden geçir’ çağrısı

ABD Kongresi’nde Demokrat Partili 88 üye, Başkan Joe Biden’a İsrail’e yapılan yardımları gözden geçirme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Kongre üyeleri Jason Crow ve Chris Deluzio’nun öncülüğünde bir grup Demokrat, Biden’a ortak imzalı mektup gönderdi.

AA’nın haberine göre 88 Kongre üyesinin imzası bulunan mektupta şunlar kaydedildi:

“İsrail Hükümeti’nin, insani yardımın kasıtlı olarak durdurulmasıyla ilgili Gazze’deki savaşı yürütme biçimine ilişkin ciddi endişelerimiz devam ediyor. Netanyahu hükümeti savaşın başından beri Gazze Şeridi’ne insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtladı.”

Mektupta Biden yönetimine İsrail’e yapılan yardımların yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yer aldı.