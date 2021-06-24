‘Onlar Ermiş Muradına’ kitabı ‘muzır neşriyat’ ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli kitabı ‘muzır neşriyat’ ilan etti.

Konya’daki Karatay Akademi Yayınları’ndan çıkan kitapta ensest ilişkiye yönelik tepki çeken ifadelerin yer almasının ardından yayıncıları ve yazarı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre, kitabı resen inceleyen Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğunu belirledi.

‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresi eklenerek içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılacak kitabın teşhiri ya da reklamı yapılmayacak, yalnızca 18 yaştan büyükler satın alabilecek.