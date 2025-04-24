Ongun ve Bağdatlı'nın avukatları gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ‘firari’ sanığı Emrah Bağdatlı’nın avukatı Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre iki avukat, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’le suçlanıyor.
Günel, X’ten şöyle yazdı:
“İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!”
İki avukatın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Ongun, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmış, ardından mal varlığına el konmuştu. Bağdatlı ise yurt dışında.
İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!— Serkan Günel (@serkangunel) April 24, 2025
Savunma susturulamaz!
Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!
Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı.— Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) April 24, 2025
Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur.
Avukatlık suç değil, görevdir!