Ongun ve Bağdatlı'nın avukatları gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ‘firari’ sanığı Emrah Bağdatlı’nın avukatı Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

Fotoğraf: İBB

AA’nın aktardığına göre iki avukat, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’le suçlanıyor.

Günel, X’ten şöyle yazdı:

“İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!”

İki avukatın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ongun, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmış, ardından mal varlığına el konmuştu. Bağdatlı ise yurt dışında.

İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!

Savunma susturulamaz!

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar! — Serkan Günel (@serkangunel) April 24, 2025