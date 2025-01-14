OneRepublic konserinin tarihi ve mekanı değişti

Amerikalı pop rock grubu OneRepublic’in İstanbul’da vereceği konserin tarihi ve mekanı değişti.
Grubun yeni albümü ‘Artificial Paradise’ turnesi kapsamındaki konseri 30 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava’da yapılacak.
Konserin tarihi ve mekanı daha önce 18 Şubat 2025’te Volkswagen Arena diye duyurulmuştu.
2002’de Colorado eyaletinde kurulan grup şu sanatçılardan oluşuyor:
- Şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder
- Gitarist Zach Filkins ve Drew Brown
- Klavyeci Brian Willett
- Basçı ve çellist Brent Kutzle
- Davulcu Eddie Fisher