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Yaramazlara biraz batar!

OneRepublic konserinin tarihi ve mekanı değişti

Amerikalı pop rock grubu OneRepublic’in İstanbul’da vereceği konserin tarihi ve mekanı değişti.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Grubun yeni albümü ‘Artificial Paradise’ turnesi kapsamındaki konseri 30 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava’da yapılacak.


Konserin tarihi ve mekanı daha önce 18 Şubat 2025’te Volkswagen Arena diye duyurulmuştu.

​​​​​​​2002’de Colorado eyaletinde kurulan grup şu sanatçılardan oluşuyor:

  • Şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder
  • Gitarist Zach Filkins ve Drew Brown
  • Klavyeci Brian Willett
  • Basçı ve çellist Brent Kutzle
  • Davulcu Eddie Fisher

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