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Yaramazlara biraz batar!

Önce aracıyla ezdi, sonra tekmeledi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ordu’da yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Pişkin, kendisinden boşanmak isteyen eşi Selime Pişkin’i yolda aracıyla ezdi.

Fotoğraf: DHA

İbrahim Pişkin, dün akşam saatlerinde Korgan ilçesinde taksisiyle seyrederken, eşi ve çocuklarını yolda gördü.


Adamın aracını eşinin üzerine sürerek kadını duvara sıkıştırdığı belirtildi. Pişkin, aracından inerek eşini tekmeledi.

Çevredekiler olaya müdahalede bulundu. Linç edilmeye çalışılan adamı polis gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan dört çocuk annesi Selime Pişkin, ambulansta hayatını kaybetti.

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