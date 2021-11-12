Önce aracıyla ezdi, sonra tekmeledi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden akademisyenler, fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirdi. Buna göre en kirli kentin İstanbul olduğu belirlendi.